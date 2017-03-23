Belçika'da terör saldırısını polis önledi (4)

Belçika'nın Antwerp kentinde, mağazaların olduğu bir caddede otomobille insanları ezmeye çalışan saldırgan, polis tarafından engellendi.

Antwerp kentinde çeşitli mağazaların bulunduğu Meir Caddesi'nde yaya kaldırımında aracını süren zanlı, Antwerp polisi tarafından yakalandı. Yerel saatle 11 sıralarında gerçekleşen olayda, zanlı sağ olarak yakalandı ve gözaltına alındı. Olay yerine polis ve askeri personel gönderildi.

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, otomobilin içinde silahlar ve diğer yasadışı gereçler bulunmasının ardından, aracın durdurulduğu otopark alanı güvenlik kordonuna alındı.

Askeri kamuflajlı şahıs gözaltında

Fransız plakalı aracın kırmızı ışıkta geçmesi üzerine, bir süre polis tarafından kovalandığı öğrenildi. Polis sözcüsü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransız plakalı bir araç, yüksek hızla Meir Caddesi'ne dalmaya çalıştı. Askeri kamuflaj giyen bir erkek şahıs gözaltına alındı," ifadesinde bulundu.

Liman bölgesine kaçarken yakalandı

Kaldırımdaki yayalar, kırmızı, station wagon model bir arabayı üzerlerine süren saldırgandan kurtulmak için yana atlamak zorunda kaldı. Kalabalık çarşı bölgesinde insanları ezme çabası başarısız olan şahıs, olay yerinden liman bölgesine doğru kaçtı. Saldırı teşebbüsünün gerçekleştiği yerden bir kilometre kadar uzaktaki St Michielskaai'de, bir otoparkta aracıyla birlikte yakalanan şahsın, yerel medyaya göre Kuzey Afrika kökenli olduğu iddia edildi. Güvenlik birimlerinin olay yeri incelemesinin ardından, araç otoparktan çekildi.

Başbakan, güvenlik birimlerini övdü

Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Belçika Başbakanı Charles Michel, halen teyakkuz halinde olduklarını belirterek, polis ve askeri birimlerin harika bir iş çıkardığını söyledi.

Belçika'da dün, 22 Mart 2016'da Brüksel'de düzenlenen terör saldırılarının kurbanları, olayın birinci yıldönümünde anılmıştı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Saldırıda kullanılan aracın otoparktan çekilmesi

DHA