Belediye başkanının makam aracına çarpan personeli yaralandı

KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın içerisinde makam otomobilinin karıştığı zincirleme kazada 3 belediye personeli yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. İzmit'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katıldıktan sonra Darıca'ya dönen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın içerisinde bulunduğu makam aracı önündegiden araca çarptı. Şükrü Karabacak'ın makam aracına ise arkadan gelen içerisinde basın danışmanı Bülent Anar, koruması Kenan İbar ve basın yayın çalışanı Gökhan Şahin'in bulunduğu otomobil çarptı. Makam aracına çarpan otomobil hasar görürken, hafif yaralanan Anar, İbar ve Şahin kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA