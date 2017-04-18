Belediye Başkanvekili Vali ilk defa nikah kıydı

BİTLİS'te kayyum olarak atandığı Belediye'de Başkanvekilliği yapan Vali Ahmet Çınar, beden eğitımı öğretmeni 24 yaşındaki Hilal Bozca ıle müzik öğretmeni 28 yaşındaki Veysel Sulukaya'nın nikahını kıydı. Vali Çınar, bunun kıydığı ilk nikah olduğunu söyledi.

Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Veysel Sulukaya ile aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olan Hilal Bozca'nın nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, öğretmen çifte mutluluklar diledi. Vali Çınar, 'Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. İlk defa ömrümde bir nikâh kıymış olacağım. Ben şehrin valisi olarak hep ‘Veysel kardeşimizin nikâh şahidi olurum' düşüncesindeydim ama onun nikâhını kıymak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorum” dedi.

Daha sonra şahitler ve katılımcılar huzurunda adaylara bir kez daha soran Vali Çınar, evlendirme akdini gerçekleştirdi. İmzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını Hilal Bozca'ya veren Vali Çınar, her ne kadar evin reisi erkek görünse de evde kadınların sözünün geçtiğini, bu nedenle Veysel'i çağırdığında eşinin izin vermesini istedi. Tören alkışlarla sona erdi.

DHA