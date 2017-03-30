Belediye, duvar yazısına sosyal medya üzerinden cevap verdi

ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde bir kişinin duvara yazdığı, "Belediye amca duvardan silmesi kolay, kolaysa gel kalbimden sil" yazısına belediyenin sosyal medya hesabından cevap verdi. Belediye hesabından bu yazıyı paylaşılırken "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin…, Lakin aşk da temiz bir dünya ister" diye yazıldı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bir kişi Esentepe Mahallesi Hastane yanı alt geçit ve park duvarına, "Belediye amca duvardan silmesi kolay. Kolaysa gel kalbimden sil" diye yazdı. Osmancık Belediyesi de bu yazının ını çekip, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belediye hesabından bu yazıyı yazan kişiye, "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin…, Lakin aşk da temiz bir dünya ister” yanıtı verildi. Osmancık Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

DHA