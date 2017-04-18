Belediye kamyoneti yayaya çarptı

İZMİR'in Aliağa Belediyesi'ne ait hizmet aracı kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı 75 yaşındaki Mehmet Üzel yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Karakuzu Mahallesi'nde meydana geldi. T.U. yönetimindeki 35 HIS 01 plakalı Aliağa Belediyesi'ne ait hizmet aracı, geri manevra yaparken, Mehmet Üzel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzel, yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üzel, tedaviye alındı. Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar da hastaneye gelerek Üzel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kamyonet şoförü T.U. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA