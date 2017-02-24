Belediye müdürünü vuran şüpheli yakalandı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü makamında vuran 37 yaşındaki Fatih Genç yakalandı. Gözaltına alınan Genç'in sorgusunda saldırıyı yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün, 17 Şubat günü sabah saatlerinde makamında silahlı saldırıya uğradı. Her iki bacağından da yaralanan Ün, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı Tıbbi Atı Geri Dönüşüm Bölümü'nde çalışan Fatih Genç'in gerçekleştirdiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Fatih Genç, Cinayet Bürosu ekiplerince bir hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı, Çağrı Ün'ü vurduğunu kabul etti. İfadesinde olaydan 9 ay öncesine kadar Çevre Koruma Daire Başkanı Mehmet Çelebi Akkuş'un yakın korumalığını yaptığını anlatan Genç'in, "Mehmet Çelebi Akkuş, beni Denizcilik ve İç Sular Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Oradan temizlik işlerine verip Çoban Dede mesire alanındaki kıyı temizliğine sürüldüm. Kısa sürede 3-4 kez yerim değiştirildi. En son Çelebi, Çağrı Ün'ü arayıp Tıbbi Atık Geri Dönüşüm Bölümü'ne gönderdiler. Konuşmak için yanına gittim, tartıştık, yanımda taşıdığım tabanca ile ateş ettim" dediği öğrenildi.

DHA