Belediyedeki XRay hırsızı kameraya takıldı

DİYARBAKIR'da belediye binası güvenlik noktasında unutulan cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Cep telefonunu alarak belediye binasına giren C.C., binadan çıkamadan yakalandı.

Elazığ Bulvarı üzerindeki Yenişehir Belediyesi'ne giden H.K. adlı kadın, belediye girişindeki x-ray cihazından geçişi sırasında cep telefonunu unuttu. Genç kadının hemen arkasından başka kişilerin de güvenlik noktasından geçtiği ancak telefonunu farkeden olmadığı görüldü. Kadının telefonu unutmasından yaklaşık 4 dakika sonra belediye binasına gelen C.C., unutulan telefonu da eşyalarıyla birlikte alarak cebine bırakarak binaya girdi.

Belediye binasında bulunan H.K., telefonunu unuttuğunu fark ederek güvenlik noktasına dönüp, durumu polise bildirdi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak genç kadının telefonunun bir başkası tarafından alındığını tespit etti. Polisin yaptığı incelemede unutulan cep telefonunu C.C.'nin aldığını belirledi. Polis, kameradan yaptığı incelemede C.C.'nin halen belediye binasından çıkış yapmadığını belirleyince katlarda arama yaptı. Belediye binasında çaldığı telefonla birlikte yakalanan C.C., Kartoğlu Polis Merkez Amirliği'ne getirilerek ifadesi alındı. Yapılan detaylı araştırmada C.C.'nin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.

DHA