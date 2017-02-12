Belediyeler, Darıca ve Çayırova'da salonları CHP'ye kapattı

KOCAELİ Çayırova ve Darıca belediyeleri, CHP'nin referandumla ilgili toplantılar düzenleyeceği belediyeye ait salonları kapattı. Çayırova'da toplantı belediyenin bahçesinde, Darıca'da ise düğün salonunda yapıldı.

CHP Çayırova'da düzenleyeceği 'Tek adam rejimine hayır' toplantısı için Çayırova Belediyesi'nden izin aldı. Toplantının Çayırova Belediyesi Salonu'nda yapılacağı açıklanırken, belediye dün akşam salonda elektrik olmadığı belirtilerek salon tahsisini iptal etti. Toplantının yapılacağının duyurulduğu salonun önüne gelenler belediyenin bahçesinde toplandı. Konuşmacılar CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belediyenin bahçesinde toplananlara hitap etti.

Darıca'da ise Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi Salonu'nu toplantıya kapatması üzerine Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İlbeyoğlu Düğün Salonu'nda toplantı yapıldı. Panelde parti bayrağı asılmazken, etraf Türk bayraklarıyla donatıldı. 'Anayasa değişikliği ne getiriyor, hayır demezseniz ne olacak' paneline konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer ile avukat Yüksel Genç katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan salonların iptal edilmesine tepki göstererek, "Yaklaşık 10-15 gün önce hem Darıca'da, hem de Çayırova'da belediye salonları partimiz tarafından kiralanmış, hem kaymakamlıktan izin alınmış, hem de salonlarla sözleşme yapılmış. Dün geç saatlerde hem Çayırova'da, hem de Darıca'da ilçe başkanlığımız aranarak, Darıca'da salonda sorunlar olduğunu veremeyeceklerini, Çayırova'da da elektik trafolarının yandığını ve elektrik arızalarından dolayı salonu veremeyeceklerini söylemişler. Bu aslında Türkiye demokrasisine vurulan bir darbedir. Referandumla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin çalışmaları engellenmeye çalışılıyor. Bu ahlak dışı bir şey" dedi.

DHA