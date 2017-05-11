Berat Kandili'nde Eyüp Sultan'a akın ettiler

RAMAZAN ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili nedeniyle İstanbullular Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Camii içinde yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Eyüp sultan türbesini ziyaret edip namaz kıldı.

Camiye gelenler, Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra namaz kıldı. Kandil dolayısıyla cami içersinde yer bulamayan bir çok kişi, avluya serilen kilimlerde namaz kıldı. Ayrıca, camiiye gelenlerden bazıları gelenlere lokum ikram etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK DA EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEYDİ

Berat Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camii'ne gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eyüp Sultan'ın türbesini ziyaret ettikten sonra yatsı namazını kılarak camiden ayrıldı. Bakan Işık'a Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da eşlilk ettiği görüldü.

DHA