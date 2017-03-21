Berber Nadir'i döverek öldürenlere ceza yağdı

BURDUR'da, berberlik yapan 26 yaşındaki Nadir Bedir'i döverek öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 6 kişi, 15 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Burdur'da berberlik yapan Nadir Bedir, 5 Şubat 2016 tarihinde Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde 6 kişilik grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi, Nadir Bedir'i öldüresiye döverek kaçtı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nadir Bedir, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bedir'i dövdüğü belirlenen H.S., Ş.S., R.S., B.A., E.O. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan sanıklar, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıkların son savunmalarını yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce, kararı açıkladı. Mahkeme, sanıkları Nadir Bedir'i 'kasten öldürmek suçundan' önce ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti daha sonra takdir indirimi yaparak H.S.'nin cezasını 25 yıla, diğer sanıklar Ş.S., R.S., B.A., E.O. ve A.A.'nın cezasını ise önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 18 yıla, duruşmalardaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 15'er yıla indirdi.

Karar sonrası açıklama yapan Nadir Bedir'in annesi Emsal Bedir ise "Benim çocuğum toprağın altında, bunlar da cezaevinde ölsünler" dedi.

DHA