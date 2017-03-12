Berhan Şimşek: Paketin 8 maddesi Esad anayasasından alıntı

YOZGAT Demokrası Platformu tarafından düzenlenen toplantıda, Anayasa değişikliği ve referandum süreci konuşuldu. CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, "18 maddelik Anayasa değişikliği paketinin 8 maddesi Esad Anayasasından alınmıştır" dedi.

Yozgat’ta, Anayasa değişikliği konusunda, düzenlenen toplantıya, Eski bakanlardan Abdullatif Şener, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek ve gazeteci Hulki Cevizoğlu konuşmacı olarak katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’ndaki toplantıda konuşan Abdullatif Şener, referanduma götürülen sistemin diğer ülkelerdeki hiçbir sisteme benzemediğini söyledi. Şener, "Bütün yetkilerin bir kişide toplandığı devlet düzeni bu gün yeryüzünden yavaş yavaş kalkıyor. Zengin medini ülkelerde böyle bir düzen yoktur. Bu kadar yetkiyi Allah’ın veli bir kuluna verin onu delirtirsiniz. Deli bir kuluna verirseniz onu da zır deli yaparsınız" dedi.

Daha sonra söz alan gazeteci Hulki Cevizoğlu ise 16 Nisan’dan sonra milletvekili seçimi yapılacağı görüşünde olduğunu söyledi. Cevizoğlu, "16 Nisan’da evette çıksa hayırda çıksa büyük bir olasılıkla erken seçim var. Şu anda AKP’nin içinde bilmem kaç tane Fetöcü milletvekili olduğunu Tayyip Erdoğan’da biliyor. Bunlar yarın bize kazık atabilir diye AKP’nin içini şimdiden dizayn edebilmek için evet de çıksa, hayır da çıksa 1718 Nisan’da erken seçim kararının açıklanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek konuşmasına, Hollanda tarafından yapılan uygulamayı esefle kınadığını belirterek başladı. Anayasa maddelerini eleştiren Şimşek, "Bu Anayasa’nın 8 maddesinin hangi anayasadan alındığını biliyor musunuz Esad’ın anayasası. Şimdi adama sorarlar; Demokrasi götürmek istediğin Esad’ın anayasasının 8 maddesini 18 madde içerisine sokmak bir diktatörlük hevesi midir" dedi.

DHA