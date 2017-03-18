Berke azmiyle başardı

İZMİR'de, doğuştan serebral palsi hastası 11 yaşındaki Berke Acar, önceleri sağ eliyle bardak bile tutamazken şimdi yazı yazıyor, tek başına yürüyebiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya gelen ve serebral palsi hastası olan Berke Acar'ın hayatı, yaşam mücadelesiyle geçti. Süleyman Eczacıbaşı İlköğretim Okulu öğrencisi Berke Acar, iki yıl önce Özel Ata Sağlık Hastanesi'ne fizik tedavi ve rehabilitasyona başladı. Haftanın 4 günü hem okula hem de hastaneye giden Berke, sağ ayak ve elini kullanmak için azimle çalıştı. Hastanede bir saatlik rehabilitasyon sürecini evde de sürdüren Berke iki yılda çok iyi bir duruma geldi.

Geldiğinde fonksiyonel olarak kullanamadığı sağ eliyle bardak bile tutamayan Berke, şimdi arkadaşlarıyla tokalaşıyor, yazı yazıyor çok sevdiği fizyoterapisti Merve Örmeci ile 'çak' yapıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şebnem Tamcı ve Fizyoterapist Erhan Küçükünal'ın da yer aldığı ekip tarafından takip edilen Berke'nin çok iyi bir gelişme gösterdiğini belirten Örmeci, "Berke iki yıllık rehabilitasyon sürecinde azmi, ailesinin ve bizlerin desteği ile çok iyi bir gelişme kat etti. Sağ elindeki spastisiteden dolayı elini kullanamıyor, yumruk haline getirip arkasına saklıyordu. Artık sağ elini kullanabiliyor. Topu iki eliyle tutuyor, insanlarla tokalaşıyor. Sağ bacağını da daha fonksiyonel kullanabiliyor. Onun azmi, başarısı bizi de çok mutlu ediyor" dedi.

SAVCI OLMAK İSTİYOR

Hayata yeniden tutunan Berke de, "Artık çok mutluyum. Futbol kursuna başladım. Büyüyünce savcı olmak istiyorum" dedi.

DHA