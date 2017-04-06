Berkin Elvan Davası; Sanık polis memuru ' Kimsenin ölmesine neden olmadım'

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada savunmasını yapan polis F.D. "Çevik Kuvvet'te çalıştığım 3,5 sene boyunca kimsenin yaralanmasına ya da ölmesine neden olmadım" dedi. Anne Gülsüm Elvan ise "Hala o ekmeği bekliyorum, hala o fırına gidemiyorum. Siz bunları cezalandırmadığınız sürece daha çok katil çıkacak" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma salonundaki izleyiciler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Van'dan duruşmaya bağlanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. ifadesinde, olay günü Okmeydanı'na belediye otobüsüyle götürüldüklerini, ancak Okmeydanı'na varmadan yolun kapalı olduğunu görüp indiklerini, kendilerine bu sırada bir grup tarafından molotoflarla saldırıldığını anlattı. E5 yolunun paralel caddelerinde beklediklerini ifade eden F.D. başbakan oradan geçeceği için yolun açık kalacağı yönünde talimat verildiğini belirtti. F.D. "O gün 25-26 saat görev yapmıştık. Olayla ilgili detayları hatırlayamıyorum. Ama kimseyi yaralayacak şekilde gaz fişeği kullanmadım. Çevik Kuvvet'te çalıştığım 3,5 sene boyunca kimsenin yaralanmasına ya da ölmesine neden olmadım" dedi.

"ZET'İ KULLANMAYA YETKİLİ 4-5 KİŞİ OLUYOR"

Mahkeme Başkanı'nın ZET silahı kullanıcısı olduğuna ilişkin sorusu üzerine sanık polis F.D, "Her çevik kuvvet grubunda gaz fişeği silahı kullanmaya yetkili 4-5 kişi oluyor. Ancak bizim grupta kağıt üzerinde ben kullanıyordum. Ama kendi aramızda değişmeli kullanıyorduk" diye cevap verdi. Sanık F.D., E-5'in paralel caddelerinden iç kesimlere doğru hiç girmediğini ileri sürdü.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİMSEYİ TANIMADIM"

Kendisine olayla ilgili görüntülerin izletildiğinin sorulması üzerine sanık F.D. "Görüntüler net değil. Hepsinin başında kask var. Görüntülerdeki kimseyi tanıyamadım" dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Yüz tanıma sistemine göre ve bilirkişi raporunun boyuna yönelik görüntülerdeki kişinin sana uyduğu yönünde iki rapor var" diye sorması üzerine sanık F.D. "Ben kendimi teşhis edemiyorum. Bilirkişi raporunun da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.

SAÇI VE BIYIĞININ TAKMA OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Daha sonra Elvan ailesinin avukatı Murat Timur sanığa, bıyığı, saçının takma olup olmadığını sorması üzerine sanık F.D. takma olmadığını, gözlüğün de kendine ait olduğunu söyledi.

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada daha sonra söz verilen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Elvan, oğlu Berkin'e mezuniyet için kıyafet aldıklarını, oğlunun kız arkadaşlarına şaka yapmak için torpil alacağını söylemesi üzerine 5 lira verdiğini anlatarak "Bu bildiğiniz kızkaçırandır. Berkin daha sonra 'Anne bana 5 lira vermiştin, ben döner yedim' dedi. Oğlum 1 liralık da internet oynamış. Bu parayla hem internet oynayıp hem yemek yeyip hem de nasıl torpil alır" diye konuştu.

"HALA O EKMEĞİ BEKLİYORUM, HALA O FIRINA GİDEMİYORUM"

Gülsüm Elvan, olay günü oğlunun ekmek almaya çıktığını belirterek "Dışarıda hiç olay yok. Hiçbir şey yok. Yoksa oğlumu gönderir miyim Gaz kokusu gelmesin diye kapalıydı camlar. Oğlumun geciktiğini düşündüm. Daha sonra Berkin'in kafasının kırıldığını söylediler. Ben hala normal düştü biliyorum. Bir komşumuz bana sarılıp ağlayınca anladım" dedi. Gülsüm Elvan, "Hem vurdunuz, yetmiyormuş gibi kurtulma şansı yüzde 50 olduğu halde elinden aldınız. 5 dakika mesafe yol varken çocuğumu 25 dakika tutuyorlar. Bu suç değil mi Bu yaştaki çocuğun elinde silah da olsa öldürmeyecektin. Utanın, çocuk katilleri bunlar. Oğluma aldığım kıyafetler hala evde duruyor. Hala o ekmeği bekliyorum, hala o fırına gidemiyorum. Siz bunları cezalandırmadığınız sürece daha çok katil çıkacak. Bu hakimler adalet getirmedikçe daha çok Berkin öldürülür. Dilerim Allah'tan katil, çocuğunu eline alamasın. Anlasın beni. Benim çocuğum ekmeğe gitti" diye gözyaşı döktü. Mahkeme salonundaki izleyiciler de ağladı. Gülsüm Elvan ifadesinin ardından fenalaşınca duruşmaya ara verildi.

DHA