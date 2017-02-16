Berlin Büyükelçiliği’nden öğrencilere ödül

Nürnberg’de Türk toplumunun eğitime verilen önemi belirtmek amacı ile lise düzeyinde başarılı olan öğrencilere, Berlin Büyükelçiliği tarafından ödül verildi. yıl Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde, Hof lisesinden Fatma Bayram ile Roth Lisesinden Ali Döner bu yıl ödül aldı.

BAŞKONSOLOS KÜL TEBRİK ETTİ

Nürnberg Başkonsolosluğundaki törende, Fatma Bayram ile Ali Döner’in aileleri, Eğitim Ataşeliği vekili Muavin Konsolos Mesut Doğan, Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu ile konsolosluk mensupları hazır bulunurken, Başkonsolos Yavuz Kül, hem öğrencileri hem de ailelerini tebrik etti.

CEP TELEONU HEDİYE EDİLDİ

Başkonsolos Yavuz Kül, Tıp okuyan Fatma Bayram ile Fizik okuyan Ali Döner’e birer başarı belgesi yanı sıra, cep telefonu hediye etti. Başkonsolos Kül, konuklarına çay ve pasta ikramında bulundu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkonsolos Yavuz Kül, tebrik konuşması yapıyor

Genel görünüm

Fatma Bayram ( öğrenci)

Ali Döner ( öğrenci)

Genel görünüm

Hediyeler veriliyor

Özel poz

Alkışlar

Aileler birlikte

Hediye paketleri açılıyor

Çay ikramı

Sohbet

DHA