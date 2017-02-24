Berlusconi, kendisiyle bir öğlen yemeğini açık artırmaya çıkardı

Renkli kişiliği ile sık sık gündeme gelen Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisiyle bir öğlen yemeğini açık artırmaya çıkardı. Berlusconi, buradan elde edilecek gelirin, depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

İtalya'nın en zenginleri arasında yer alan Silvio Berlusconi, geçtiğimiz aylarda ülkenin orta kesiminde art arda sarsıntılar yaşanan deprem bölgesinin yaralarını sarmak için sıra dışı bir girişimde bulundu.

Facebook hesabından bir duyuru yapan Berlusconi, “Sevgili arkadaşlarım, Abruzzo bölgesindeki depremzedelere destek amacıyla, hayır işi için bu açık artırmaya katılmaya karar verdim” ifadesini kullanarak, herkesin, basit bir jestle de olsa zor durumdaki vatandaşlarına elinden geldiğince yardım etmesi gerektiğini belirtti.

“Cömert ve hassas” bir hayırseveri tanımak ve onunla bir öğlen yemeği yemekten mutluluk duyacağını da vurgulayan Berlusconi, çok yüksek bir teklif beklediğini de ekledi.

Berlusconi, “Charity Stars” adlı bir sosyal yardım platformunun öncülüğündeki bu girişimin gelirinin, Kızılhaç (Croce Rossa) vasıtasıyla deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

Charity Stars'ın internet sitesinde “Berlusconi ile öğlen yemeğinin keyfini çıkarın” mesajıyla duyurulan girişim 10 bin Euro teklifle başladı ve bir günden az bir sürede 25 bin Euro'ya kadar ulaştı.

80 yaşındaki siyasetçi ve işadamı ile öğlen yemeği yemek için 16 Mart'a kadar teklifte bulunulabilecek.

Açık artırmayı kazanacak olan kişinin, Milano'da gerçekleştirilecek olan Berlusconi ile buluşmaya en fazla 2 arkadaş getirebileceği belirtildi.

DHA