BES Genel Başkanı Aslan: Anayasa değişikliklerinin içeriği gizleniyor

BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Fikret Aslan, siyasi iktidarın Anayasa değişikliklerinin içeriğinden ziyade 'Hayır' diyen kesimlerin karalanmasına yönelik manipülasyon yaratılarak, içeriğin gizlenmeye çalıştığını söyledi.

Mersin'e gelen KESK'e bağlı BES Genel Başkanı Fikret Aslan düzenlediği basın toplantısında, OHAL koşullarında Türkiye tarihinin en köklü Anayasa değişikliklerinin topluma dayatıldığını ileri sürdü. Televizyon kanalları ve gazetelerin tek taraflı yayınlarla evet propagandası yaptığını savunan Aslan, 'Hayır' diyen kesimler üzerinden her türlü baskı araçlarının hukuksuz bir şekilde devreye sokulduğunu kaydetti. Aslan, "Devletin bütün imkanları siyasi iktidar tarafından sınırsızca kullanılmakta, devletin valisi, kaymakamı, savcısı ve bütün kamu kurumu yetkililerince sunulmuştur. Hayır çalışması yapmak fiilen yasaklanmıştır. Siyasi iktidar tarafından Anayasa değişikliklerinin içeriğinden ziyade hayır diyen kesimlerin karalanmasına yönelik manipülasyon yaratılmakta değişikliklerin içeriği gizlenmeye çalışılmaktadır" dedi.

Bir oldu bittiye getirilerek TBMM'den geçirilen Anayasa değişikliklerinin, yeni bir oldu bitti ile referandumdan geçirilmeye çalışıldığını ileri süren Aslan şu görüşlere yer verdi:

"Siyasi iktidar toplumu kutuplaştırarak tehlikeli bir oyun oynamaktadır. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum sonuçta kesin bir seçim değildir. Ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan değişmeyecektir. Demokrasi gereği Anayasa değişikliklerinin demokratik zeminlerde tartışmaya açılması ve yurttaşların tercihinin bu zeminlerde yapılacak tartışmalar sonucunda açığa çıkmasıdır. Türkiye'nin ihtiyacı öncelikle, baskıcı, otoriter 1982 anayasanın yerine emekten yana özgürlükçü bir anayasadır. Bunun için 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu iptal edilerek yeni bir anayasa tartışması tüm toplumsal kesimlere açılmalıdır. Demokrasinin de gereği budur."

DHA