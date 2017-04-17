Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, Özal'ı kabri başında andı

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ölümünün 24'üncü yıldönümünde kabri başında, Anıt Mezar'da andı.

ÖZAL, SİYASETE GİRMEMİ SAĞLAYAN KİŞİDİR

Beşiktaş Belediyesi'nce düzenlenen törende, Özal için dua eden Murat Hazinedar şunları söyledi:

'“Rahmetli Özal, 31 yıl önce benim siyasete girmemi sağlayan kişidir.12 Eylül'de gençlik kollarının yasak olduğu bir ortamda, üstelik reşit olmadığım bir zamanda gençlik kollarını kurmuştum. Onun değişimci ve mukaddesatçı kimliği benim siyasetimin de temel duruşunu oluşturmaktadır. Maneviyatçı olmak, medeni dünya değerleri ile barışık olmak mümkündür. Hem milli olmak hem evrensel değerlerle barışık olmak mümkündür. Aziz Atatürk'ün muasır medeniyet, gelişmeye yönelik gösterdiği istikametin belki de en önemli tezahürü Özal'ın döneminde olmuştur. Tüm bunları yaparken kadroların yetersizliği devrimin bir dolu eksiğinin içererek devam etmesine neden olmuştur. İnsanları eksileri ve artıları ile birlikte değerlendirmeliyiz. Özal, Türkiye'nin Avrupa Birliği iddiasını ortaya koyan reformların sahibiydi.”

DHA