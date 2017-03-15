Beşiktaş'ta otobüs duraklarına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı

BEŞİKTAŞ Meydanı'ndaki otobüs duraklarının arkasında bayan çantası polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarına arkasına saat 18.30 sıralarında bir bayanın çantasını bırakıp gittiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bayan çantasının çevresini güvenlik şeridi çekerek otobüs durağını ve çevresini yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri çağrıldı. Bomba imha uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek çantanın yanına gelerek fünyeyi bıraktı. Barbaros Bulvarı kontrollü patlatma öncesinde çift yönlü olarak yaya ve araç trafiği tamamen durduruldu. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Kapalı olan cadde kısa bir süre sonra tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

DHA