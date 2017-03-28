Besni'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Şambayat Beldesi'nde meydana geldi. Gölbaşı yönüne ilerleyen Bahattin Bellur yönetimindeki 63 M 1406 hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonundan kontrolsüz çıkan Abuzer Dengiz yönetimindeki 02 DE 239 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hasar oluşan araç sürücüleri Bahattin Bellur ve Abuzer Dengiz ile otomobilde bulunan Şehriban Dengiz, Havin Dengiz ve Hela Dengiz yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

DHA