Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Besni'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Besni'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
17:3728 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Besni'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Besni'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Şambayat Beldesi'nde meydana geldi. Gölbaşı yönüne ilerleyen Bahattin Bellur yönetimindeki 63 M 1406 hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonundan kontrolsüz çıkan Abuzer Dengiz yönetimindeki 02 DE 239 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hasar oluşan araç sürücüleri Bahattin Bellur ve Abuzer Dengiz ile otomobilde bulunan Şehriban Dengiz, Havin Dengiz ve Hela Dengiz yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar