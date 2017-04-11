Besni'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Kargalı Köyü'nün Çöhenk mevkindeki birinci derece SİT alanında kaçak kazı ihbarını değerlendiren Köseceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 kişiyi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Yakalanan 3 kişiyle birlikte dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi. Yakalananlardan iki kişinin kazı yaptığı ve diğerinin ise gözcülük yaptığı belirtildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA