Beton mikserindeki beton yola döküldü, trafik kilitlendi

Mehmet Ali CİNTOSUN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde seyir halindeki beton mikserinden yola dökülen beton nedeniyle Denizli-Aydın Karayolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Nazilli istikametine seyir halinde olan özel bir şirkete ait 35 GB 3105 plakalı beton mikserinde bulunan, beton yola döküldü. Kimliği henüz belirlenemeyen beton mikserinin şoförü olayın ardından kaçtı. Yola dökülen betonlar nedeniyle karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri yolu tek şeride düşürerek trafik akışını düzenledi. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek yaptıkları temizlikten sonra trafik akışı normal seyrine döndü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA