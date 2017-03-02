Beton mikserinin çarptığı çocuk ağır yaralandı, mahalleli yolu kapattı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde beton mikserinin çarptığı 5 yaşındaki Berat Tahir Karaca ağır yaralandı. Mahalle sakinleri, mikseri taşlayarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik Bulvarı'nda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 EH 663 plakalı beton mikseri, yolun Karşısına geçmek isteyen Berat Tahir Karaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiklerin arasında bacakları sıkışan çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülürken, mikser sürücüsü Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. Acil serviste tedavi alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacaklarının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

Kazanın ardından Fırat ve Kale mahallelerinin sakinleri, aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini ileri sürüp yolu trafiğe kapattı. Taş ve çöp konteynerlerini yola sürükleyerek yolu trafiğe kapatanlar arasındaki bazı vatandaşlar, beton mikserine de taşlarla zarar verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polislerin, uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül sorunun çözümü için yetkililerle görüşeceği sözünü vermesinin ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe açıp evlerine döndü.

DHA