BEÜ'de 'Anne Üniversitesi' ilk mezunlarını verdi

ZONGULDAK'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nce (BEÜ), çocuklarını daha iyi yetiştirmelerini sağlamak amacıyla anne ve adaylarına yönelik gerçekleştirilen 'Anne üniversitesi' ilk mezunlarını verdi.

BEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen projeye katılan anne ve anne adaylarından oluşan 29 kadın, 8 hafta süren eğitimler sonucunda sertifika almaya hak kazandı. Farabi Kampüsü'ndeki Tahir Karaoğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğretim görevlileri, anne ve anne adayları katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, anne sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu söyledi. Programda anne ve anne adaylarına en iyi eğitimlerin verildiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

'Annenin yokluğunun ne demek olduğunu yakinen bilenlerdenim varken pek kıymeti bilinmiyor. Ama yokluğunu çok derinden hissediyoruz. Anne sevgisi çok bambaşka bir şey. Annelerimiz çocuklarını müthiş bir sevgiyle seviyorlar ancak iyi insanların yetiştirilmesi annelerin elinde sevginin ötesinde bilinçli bir annelik son derece önemli günümüz dünyasında en çok ihtiyacımız olan şey iyi insanların yetiştirilmesi. Bu anlamda en büyük yük annelerin üzerinde. Dünyada iyi olan ne varsa güzel olan ne varsa burada en büyük katkı koyanlar anneler diye düşünüyorum.'

Sertifika almaya hak kazanan Zuhal Karagöz ise, eğitimin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Son derece önemli eğitimler aldıklarını söyleyen Karagöz, 'Çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarının temininden ziyade manevi değerlerimiz olan merhamet, şefkat, yardımlaşma ve saygı eksikliklerinin olduğunun farkındaydık. Burada birbirinden kıymetli hocalarımızdan aldığımız derslerin ışığında ihmal edilen milli ve manevi değerlerimizin canlanmasına vesile oldunuz. Kanaatimiz şudur ki anne üniversitesi ve içinde alınan dersler bizlere çok önemli deneyimleri elde etmemize vesile olmuştur. Katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan anne ve anne adaylarına sertifikaları verildi.

DHA