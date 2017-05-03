Beyaz altın eski günlerine geri dönecek

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde mısır üretimi yapan çiftçilerin bu yıl pamuğu tercih ettiği, ekim yapılan alanın 20 binden 40 bin dekara yükseldiği belirtildi. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, beyaz altının eski günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Aydınlı üreticiler 20 Nisan'dan itibaren pamuk ekimine başladı. Ekim sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, beyaz altın pamuğun 1990'lı yıllardaki eski güzel günlere geri döneceğini dile getirdi. İncirliova'da 40 bin dekar pamuk ekimi yapıldığını belirten Kaykı şöyle konuştu:

'Geçen yıl 20 bin dekar civarında pamuk ekimi yapılmıştı. Bu yıl mısır ekimi yapan çiftçiler de pamuğu tercih etti. Böylece ekim alanı 40 bin dekarı buldu. Bu sezon çok güzel bir sezon oldu. Araziler sular altında kalmadı. Mart sonuna doğru çalışmalara başladık. Havalar da güzel gidince ekimlerde bir aksilik yaşamıyoruz.'

İKİNCİ EKİM YAPILDI

48 yaşında olduğunu, 13 yaşından bu yana 35 yıldır çiftçilik yaptığını anlatan Ali Kaykı, bu yılın şimdiye kadar gördüğü en iyi yıllardan biri olduğunu vurguladı. İlk ekimleri yaptıkları 20 Nisan'ın ardından bir kez yağmur yağdığını ve ikinci kez ekim yaptıklarını anlatan Başkan Kaykı, 'Geçtiğimiz yıllarda pamuk ekiminin ardından birkaç kez tarlalar sular altında kalmıştı. Bu yıl böyle bir aksilik yaşamadık. Biraz aceleci davranınca ekimi sadece bir kez bozmak zorunda kaldık. Yaklaşık 20 bin TL ek maliyet çıktı' dedi.

KİLOSU 3 LİRA 30 KURUŞ

Pamukta maliyetlerin yüksekliğine dikkat çeken Kaykı, tohumun kilosunun 12 TL olduğunu söyledi. Mazot ve gübre giderleri karşısında üreticilerin yeni arayışlara girdiğini anlatan Kaykı, 'Pamuk fiyatları hasat zamanı geldiğinde her nedense gerilemeye başlıyor. Kilosu şu anda 3 lira 30 kuruş civarlarında. Hasat başladığında da bu fiyatlar bu şekilde olursa çiftçinin yüzü o zaman güler. 1990 yıllarında yüz güldüren beyaz altın yine o eski günlerine geriye dönecek' diye konuştu.

DHA