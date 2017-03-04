Beyaz Saray, Trump’ın Rusya ile ilişkisini kanıtlama çabalarını eleştirdi

Beyaz Saray bir kez daha bazı basın mensuplarının Başkan Donald Trump’ın Rusya ile ilişkisini kanıtlama çabalarını eleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan, Rusya ile görüşmelerde kendi katılımının ne derece olduğunu çok iyi biliyor, katılımı hiç yoktu. Trump’ın hiçbir teması olmadı ve tüm hikayenin buna odaklanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Sanders, Trump’a çalışan gönüllülerden birisinin Rus diplomatlarla karşılaştığının yazıldığı haberleri eleştirerek, bunu gerekçe göstererek Genel Savcı’nın istifa etmesini talep eden demokrat liderinin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Sanders, "Chuck Schumer, Putin ile birlikte oturuyor içkiler içiyor ve bu basın için haber değeri taşımıyor, fakat seçim öncesi kampanyalarda çalışan gönüllü Büyükelçi ile karşı karşıya gelmesi haber mi oluyor” dedi.

DHA