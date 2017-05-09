Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik riskleri konusunda teminat veriyoruz (2)

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer basın toplantısında, IŞİD'e karşı Rakka'da büyük bir zafer kazanmayı temin edecek şekilde hamlelerini belirlediklerini söyledi.

YPG'nin silahlandırılmasıyla ilgili Türkiye'nin tepkileri hakkında açıklama yapan Spicer, 'Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetinim ve halkının, daha fazla güvenlik riski oluşmasını önlemeye ve NATO müttefikimize korumaya ABD'nin kararlı olduğundan emin olmalarını istiyoruz' diye konuştu.

'Türk yetkilere teminat verdik'

Spicer ayrıca, Türkiye'nin daha fazla güvenlik riski yaşamasını önlemek için çalışacakları konusunda Türk yetkililere teminat verdiklerini ekledi.

YPG'lilerin Suriye Demokrat Güçleri aracılığıyla 'sınırlı bir miktarda silah ve mühimmat elde ettiğini' savunan Spicer, yeni politikalarıyla Rakka'da kıstırılan IŞİD güçlerine karşı savaşmak için yeterli silahı sağlayacaklarını belirtti.

'SDG, Rakka'yı geri almak için sahadaki en etkili güç'

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, YPG güçlerini ağır silahlarla donatma kararını Pazartesi günü onayladığını söyledi. Spicer, bu kararın Türk liderler ile görüşülüp görüşülmediği ve Türkiye'nin tepkisinin ne olduğu sorusuna verdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanı ile görüşüp görüşmediğini ve bunu aktarıp aktarmadığını bilmiyorum. Başkanın, ABD Savunma Bakanlığı'na Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Kürt unsurlarının direk olarak silahlandırma yetkisi verdiğini biliyorum' dedi. Spicer, bu kararın Rakka ve genel olarak Suriye'de, terör örgütü IŞİD'e karşı açık bir zafer kazanmak için gerekli olduğunu savundu.

ABD ve koalisyon güçleri ile IŞİD'e karşı işbirliği yapan SDG'nin yakın gelecekte Rakka'yı geri almak için sahadaki en etkili güç olduğunu söyleyen Spicer, ‘Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik endişelerinin fazlasıyla farkındayız. Türk hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır' dedi.

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– Spicer'ın açıklamaları

DHA