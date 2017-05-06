Beyin cerrahları Bartın'da eğitim toplantısında buluştu

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde düzenlenen, '4'üncü Anadolu Toplantıları'nda 60 beyin ve omurilik cerrahisi uzmanı bir araya geldi.

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığının ortalaşa düzenlendiği eğitim toplantısı Amasra'daki otelde başladı. 2 gün sürecek toplantıya devlet ve özel üniversitelerde görevli 60 beyin ve omurilik cerrahisi uzmanı katıldı. 4 oturumda gerçekleşecek toplantıda ameliyatlarda yaşanan olumlu olumsuz komplikasyonlar paylaşılalarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof.Dr. Kadir Kotil, yaptığı açıklamada, 'Buradaki eğitimimize üst kıdem hocalarımız ve orta kıdem hocalarımız katıldı. Burada güncel sorunların algoritmalarını çizdiler. Genç meslektaşlarımıza özellikle şu anda kursiyer olarak ya da katılımcı olarak bizleri dinleyen meslektaşlarımıza mesajlarımız olacak. Yaptıkları ameliyatların komplikasyonlarını nasıl yöneteceklerini anlatacağız. Her hastalıkta kısa kısa bilgiler vererek, onların yetişmelerine katkıda bulunacağız' dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Murat Kalaycı da eğitim toplantısının genç doktorlara yön vereceğini söyledi.

DHA