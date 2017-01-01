Beyin kanaması geçiren GMİS Genel Sekreteri defnedildi

BARTIN'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da 3 gün önce rahatsızlanan GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hakkı Arslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakkı Arslan'ın önceki gün akşam yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederek, öldü. Bu sabah Bartın Devlet Hastanesi morgundan cenaze aracıyla alınan Arslan Arıt köyündeki evinin önüne getirildi. Burada duaların okunmasının ardından Arıt merkez camiinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Genel Sekreter Hakkı Arslan’ın oğulları Ayhan ve Muhammet Arslan taziyeleri kabul etti. Arslan’ın cenaze törenine Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Genel Başkanı (GMİS) Ahmet Demirci, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK Amasra Müessese Müdürü Ejder Erbay, Amele Birliği Başkanı Osman Balamir, sendika şube başkanları yönetim kurulu üyeleri madenciler ve yakınları katıldı. Cenaze namazı ardından Hakkı Arslan Arıt köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

EŞİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI

Zonguldak'ta oturan 46 yaşındaki Hülya Arslan, geçen 1 Eylül'de 6 yıl önce evlendiği eşi Hakkı Arslan'ı, kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tabancayla 3 el ateş ederek yaralamıştı. Bacakları ve kalçasından yaralanan Hakkı Arslan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedaviden sonra taburcu edilmişti. Hülya Arslan, suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

DHA