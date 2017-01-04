Beyin ölümü gerçekleşen 4 kişiden 1'inin organları bağışlanıyor

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Dürdane Ertürk, 2016'da beyin ölümü gerçekleşen bin 614 kişiden yalnızca 479 hastanın organlarının bağışlandığını belirterek herkesi bağış yapmaya çağırdı.

Türkiye'de 22 bin 488 böbrek, 2 bin 244 karaciğer, 2 bin 635 kornea, 675 kalp ve 271 pankreas nakli bekleyen hasta bulunduğunu aktaran Dürdane Ertürk, "Ülkemizde organ nakli ve bağışı konusunda duyarlılığımız artıyor ama hala istenilen seviyede değil. Herkesin organa ihtiyacı olabilir. Herkes organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalı" dedi. Yaşama yeniden tutunmak isteyenlerin organ beklediğine vurgu yapan Ertürk, "Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu bağışla arttıralım. Organ bağışının gerçekten bir hayat kurtardığını asla unutmayalım" diye konuştu.

DHA