Beykent Üniversitesi Kariyer Günleri başladı

Beykent Üniversitesi'nin 20'inci yılına özel, “Kariyerini Taçlandır” sloganı ile düzenlediği 2017 Kariyer Günleri başladı.

Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, düzenlemiş olduğu etkinlikle iş dünyasının önemli firmalar ile öğrencileri bir araya getiriyor ve öğrencilerine iş yaşamına adım atmadan önce özgeçmişlerini şirketlerle paylaşma fırsatı sunuyor. Üniversitenin Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde; inşaat sektörü, tekstil firmaları, yiyecek ve içecek işletmeleri, lojistik firmaları, bilişim sektörü, teknoloji firmaları, mimarlık, finans, bankacılık, basın-yayın organları, sağlık sektörü gibi Türkiye’nin önde gelen birçok markasının katılımıyla gerçekleşen etkinlik yarın da devam edecek.

"ÖĞRENCİLER İŞ GÖRÜŞMESİ TECRÜBESİ YAŞIYOR"

Kariyer Günlerinin öğrenciler açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Levent Ürer, "Çünkü yeni kalite düzenlemeleri gereği üniversite-sanayi işbirliğinin artması gerekiyor. Ancak biz öğretim görevlileri olarak yıllarca kendimizi buna kapalı tuttuk, en azından kendi adıma durum böyle" dedi. Beykent Üniversitesi'nin bu tür çalışmaları artık daha hızlı yapmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. Ürer, "Biz de her organizasyondan yeni bir şeyler öğreniyoruz. İlk hedefimiz üniversite ile sanayiyi buluşturmak ve öğrencilerimiz için olanaklar sağlamak. Olanaklardan kastettiğim ise şu; burada kırka yakın stant var ve öğrencilerimiz bu stantların karşısına geçtiklerinde aslında birer iş görüşmesi yapıyorlar. Bu da kendilerini ifade edebilmeleri ve anlatabilmeleri açısından çok önemli bir kazanım" diye konuştu.

Öğrencilerine pratik, teori ve uygulama konusunda bilgiler verdiklerini Kariyer Günleri ile de öğrencilerini sektörle bir araya getirdiklerini belirten Prof. Dr. Ürer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür organizasyonların sayısının artması ilerleyen süreçte bizde de farkındalık yaratacaktır. Bugün buradaki etkinliğe baktığımda öğrencilerin çok duyarlı olduğunu görüyorum. Öğrencilerimiz, hangi iş kollarında nelerin geliştiğini, neler olduğunu yakından görebiliyorlar."

Beykent Üniversitesi’nin 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ürer, "Hem kurumsal işleyiş hem de kalite açısında bu tür aktivitelerin kaçınılmaz olduğunu gördük. Bu nedenle daha geniş bir süreç içerisinde ve gelişmiş olarak yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Hele ki bugün burada gördüğüm heyecan ve katılım baktığımda ilerleyen etkinliklerin daha da iyi olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA