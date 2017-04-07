Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, Bingöl'de

İSTANBUL'un Beylikdüzü İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Bingöl'e geldi. İmamoğlu, 'Nasıl ki sahada Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, bakanlarından siyasi parti genel başkanlarına kadar birçok makama sahibi varsa belediye başkanları da bu sürece dâhildir' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında geldiği Bingöl'de partilerle bir otelde düzenlenen toplantıda biraraya geldi. Referandumda 'Hayır' çağrısı yapan İmamoğlu, 'Anadolu'nun birçok yerine gidiyoruz. Bingöl'deki vatandaşlarımıza da paketin tamamen anti demokratik, var olan demokrasiyi geriye götüren biri süreci tanımladığını anlatacağız. Bu referandumun, toplumun siyasete bakışı ve yön vermesi açısından da inşallah bir fırsata dönüştürülür' dedi.

Bir belediye başkanının referandum çalışmalarına katılmasının doğal olduğunu anlatan İmamoğlu, 'Nasıl ki sahada Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, bakanlarından diğer siyasi parti genel başkanlarına veya birçok makama sahip insanın çalışmaları varsa, belediye başkanları da bu sürece dahildir' diye konuştu.

DHA