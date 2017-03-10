Beymelek Dalyanı balıkların doğal yaşam alanı

ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki çoğunluğu sulak alandan oluşan Beymelek Dalyanı, 13 balık türü ve yengece ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından işletilen dalyanda çupra ve levreğin üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin ayakta kalmış önemli sulak alanlarından biri olan Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Beymelek Dalyanı, kuşlar ve balıklar için doğal yaşam alanı. 13 balık türü ve mavi yengecin beslenme ve büyüme alanı olan 225 hektarı sulak, toplam 355 hektarı kaplayan Beymelek Dalyanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Denizde üreyen balık türleri ve mavi yengeçler nisan-ağustos döneminde dalyana giriş yapıyor. Yavru türleri özellikle yaz döneminde sürüler halinde dalyanda gezip besleniyor. Burada beslenen balıklar büyüyüp belirli boyuta gelince ekim ayı başından itibaren dalyanın ağzında kurulan kuzuluklara giriyor. Çupra ve levreklerin büyükleri anaç olarak yavru balık üretiminde kullanılıyor. Bu balıkların bir bölümü yeniden üremek için denize bırakılırken, bir kısmı da satılıyor. Birçok göçmen kuş da dalyanda kışlıyor, bazı türler ise yıl boyu burada kalıyor. Beymelek Dalyanı'nda belirli dönemlerde oltayla balık avına izin verilirken, yerli ve yabancı su ürünleri uzmanları da dalyana yoğun ilgi gösteriyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, "Beymelek Dalyanı, Türkiye'deki dalyanların en önemli sulak alanına sahip olanı. Burada 13 tür balık bulunmaktadır. Bunlar üreme amacıyla dışarı çıkmakta, beslenme amacıyla dalyana girmektedir. Buraki türlerden çupra ve levreği anaç balık olarak kullanmaktayız. Çupra ve levrek dışındaki anaç vasfı taşımayan balıkları satış ünitemizde satmaktayız. Burada tutulan balıkların yüzde 50'sini denize salıyoruz. Ayrıca dalyan çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmakta" dedi.

DHA