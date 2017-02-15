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İstanbul Haberi: Beyoğlu'nda tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi

Beyoğlu'nda tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi
08:3615 Şubat 2017
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Beyoğlu'nda tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi
Beyoğlu'nda tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi

BEYOĞLU'nda kaldırıma bırakılan tabut şeklindeki kutu polisi alarma geçirdi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra fünye ile patlatılan paketten gazete parçaları çıktı.

Beyoğlu Taksim-Dolapdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında kaldırımda tabut şeklinde bir kutu olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra uzaman ekibe haber verdi. Bomba imha uzmanının fünye yerleştirdiği kutu büyük bir gürültüyle patlatıldı. Şüpheli kutudan gazete parçaları çıktı. Kutuda bomba olmadığının anlaşılması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı.

DHA

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