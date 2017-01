Beypazarı'nda geleneksel kızak şenliği

ANKARA'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na 30 kilometre uzaklıktaki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla Mevkii'nde düzenlenen kızak etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Beypazarı Belediyesi ile Kaymakamlığın organize ettiği geleneksel kızak etkinliği, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm dernekler, Beypazarı Kent Konseyi yöneticileri ile 7'den 70'e halkın katılımı ile yapıldı. Saat 11.00'de etkinliğinin yapılacağı alanın bir kilometre uzağında toplanan kayak severler, tüm şehitlerin anısına kızak etkinliğinin olduğu yere kadar kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Vatandaşlara beyaz tulum ve Türk bayrağı ve kaymaları için şambrel dağıtıldı.

Etkinlik alanında şehitlerin ruhuna dua edildi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Milletvekili Nevzat Ceylan, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra vatandaşlar Kirazyanı kızak alanında gönüllerince eğlendi. Belediyenin taşıdığı ve özel otomobilleriyle gelenler, şenliğin yapılacağı yaylaya akın etti.

Belediye tarafından gün boyu çay ikramı ve mangal yakmak isteyenler için köz dağıtımı yapıldı. Kentin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralılar da pazar günü etkinliğe katılarak, kızak kaydı, mangalda et pişirerek piknik yaptı, odun ateşinde demlenen çaylardan içti. Etkinlik ateşinin yakıldığı alanda kızak şenliği akşama kadar devam etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kızak şenliğinde yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi.

Şenlikte, gönüllerince eğlenenler, ağaç ve plastik kızağın yanı sıra naylon torba, plastik kaplar, şambrel, gibi çeşitli araçlarla kaymanın tadını çıkardı. 7'den 70'e her yaştan kadınlı erkekli yüzlerce kişi, kızak yapmanın keyfini çıkardı.

Şenliğe katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nın doğasını turizme kazandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kızak etkinliği doğa turizmi konusunda Beypazarı'mızın tanıtımı için önemli bir organizasyon. Beypazarı Kirazyanı Yaylası olarak bilinen alanda yapılan etkinliğimiz, Ankara’da da kayak yapılan alanlar olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Alanda büyük bir ateş yakarak kimseyi üşütmedik, ateşin etrafında herkese çay ve çeşitli ikramlarda bulundukça İnsanların, böylesi şenliklere katılması bizleri mutlu ediyor. Kızak şenliğini, yılda bir sefer değil. insanlar mutlu olduktan sonra her hafta sonu yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

DHA