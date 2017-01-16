Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu

KONYA'nın Beyşehir İlçesi'ndeki Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Bazı kişiler, tehlikeli olmasına aldırış etmeden, yürüdü, kaydı, bazı kişiler de masa kurup çay içti.

Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Buz tabakasının yaklaşık 50 santimetre ulaşması üzerine Beyşehirliler, göle akın etti. Bazıları buzun üzerinde kaydı, bazıları da yürüyüş yaptı.

Gölde yatla gezi düzenleyenler de gölün buz tutması nedeniyle kıyıya demir attıkları yatlarının yanına masa ve sandalye koyup, bu anın tadını çay içerek çıkardı.

Yat sahiplerinden Ahmet Bülbül, "Beyşehir Gölü donmuş durumda. Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz var. Buz kalın olduğu için tehlikeli bir durum yok. Buz bir otomobili dahi taşıyabilecek durumda. Biz de yatımızın kenarında çay keyfi yapıyoruz" dedi.

DHA