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Tokat Haberi: Beytüşşebap Kaymakamılığı'na atanan Murat Şener göreve başladı

Beytüşşebap Kaymakamılığı'na atanan Murat Şener göreve başladı
13:1220 Ocak 2017
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Beytüşşebap Kaymakamılığı'na atanan Murat Şener göreve başladı
Beytüşşebap Kaymakamılığı'na atanan Murat Şener göreve başladı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan daha sonra da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşiyle birlikte gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin yerine atanan yeni Kaymakam Murat Şener görevine başladı.
Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk müşavirliğine atanan ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin yerine atanan Murat Şener görevine başladı. Göreve yeni başlayan Kaymakam Şener, İstanbul Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu tarafından Büytüşşebap'a gönderilen bot, mont, atkı, bere, giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılması törenine katıldı.

DHA

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