Bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, teslim oldu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Tren İstasyonu Mevkisi'nde meydana geldi. B.Ç., henüz bilinmeyen nedenle 44 yaşındaki Mesut Köklüce, 26 yaşındaki Gamze Kızılateş, 48 yaşındaki Salih Kaplan ve 40 yaşındaki Yasin Kiremitçi ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Ç., tartıştığı 4 kişiyi de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Kızılateş ile Mesut Köklüce, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Salih Kaplan'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

B.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA