Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Haberi: Bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, teslim oldu

Bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, teslim oldu
13:0428 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, teslim oldu
Bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, teslim oldu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Tren İstasyonu Mevkisi'nde meydana geldi. B.Ç., henüz bilinmeyen nedenle 44 yaşındaki Mesut Köklüce, 26 yaşındaki Gamze Kızılateş, 48 yaşındaki Salih Kaplan ve 40 yaşındaki Yasin Kiremitçi ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Ç., tartıştığı 4 kişiyi de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Kızılateş ile Mesut Köklüce, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Salih Kaplan'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
B.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili  soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar