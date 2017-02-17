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Nevşehir Haberi: Bıçaklanan gencin cinayet zanlısı tutuklandı

Bıçaklanan gencin cinayet zanlısı tutuklandı
14:5717 Şubat 2017
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Bıçaklanan gencin cinayet zanlısı tutuklandı
Bıçaklanan gencin cinayet zanlısı tutuklandı

NEVŞEHİR’de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki  Enes Dağdibi'nin katil zanlısı 23 yaşındaki Ömer Küsmez, tutuklandı.
Nar Beldesinde dün saat 10.00'da Orta Mahalle Dere sokakta Enes Dağdibi evinin yakınlarında öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu ekiplerinin kamera ve mobese kayıtlarından belirlediği Ömer Küsmez gözaltına alındı. Enes Dağdibi'yi aralarındaki husumet olduğu için çıkan kavgada bıçaklayan Ömer Küsmez, poliste alınan ifadesenin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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