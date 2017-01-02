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Son Dakika: Bıçaklanan kişi balkondan atladı

Bıçaklanan kişi balkondan atladı
23:532 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Bıçaklanan kişi balkondan atladı
Bıçaklanan kişi balkondan atladı

-REİNA'daki terör saldırısı ile ilgili gelen ihbarları değerlendiren Terörle mücadele ekipleri helikopter destekli operasyonlar düzenliyor.

Operasyonlar sırasında polis bazı sokakları kapattı. Alınan bilgiye göre, polisin operasyon yaptığı bölgedeki bir binada iki kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasında iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan kişi balkondan aşağı atladı. Polis, bıçaklanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçakladığı ileri sürülen kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan, polisin Reina'daki terör saldırganıyla ilgili gelen ihbarları değerlendirerek bölgede yaptığı operasyonlar sona erdi.

DHA

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