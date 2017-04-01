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Bursa Haberi: Bigadiç'te işlenen cinayetin şüphelisi Karacabey'de yakalandı

Bigadiç'te işlenen cinayetin şüphelisi Karacabey'de yakalandı
14:431 Nisan 2017
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Bigadiç'te işlenen cinayetin şüphelisi Karacabey'de yakalandı
Bigadiç'te işlenen cinayetin şüphelisi Karacabey'de yakalandı

HAKKINDA dokuz ayrı suçtan yakalama kararıyla arandığı belirtilen 34 yaşındaki Mustafa Bozdemir, ihbar üzerine Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde yakalandı.
Balıkesir'de cinayet dahil bir çok suça karıştığı ileri sürülen Mustafa Bozdemir'in, Balıkesir'den taksiyle Karacabey yönüne gittiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde önlem alarak taksiyi durdurdu ve Mustafa Bozdemir'i gözaltına aldı. Bozdemir, Karacabey Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Balıkesir'den gelen polis ekibine teslim edildi.

DHA

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