Bilal Erdoğan: Kılıçdaroğlu gizlice 'Evet' oyu kullanacak (2)

TÜGVA MANİSA TEMSİLCİLİĞİNİ AÇTI

Manisa'da Mimar Sinan Bulvarı üzerinde TÜGVA'nın İl Temsilciliği törenle açıldı. Törende konuşan inde konuşan Bilal Erdoğan, 16 Nisan'daki referandumda 'evet' oyu istedi. Bilal Erdoğan, "16 Nisan gençlerin geleceği için önemli bir dönüm noktasıdır. Maalesef ana muhalefet partisi her zaman Türkiye'de darbeci zihniyete çanak tutmuş, darbecilerden medet ummuş. Türkiye'nin darbeciler tarafından veya dış odaklar tarafından yönetilmesini kabul etmiş. Kendi ağzıyla 'Türkiye'de devletin kurumları vardır, bunların müdahil olması lazım' dedi. Bu kurumlar halktan icazet almayan kurumlardır. Bunun meşru bir şey olduğunu düşünüyor. Bu da CHP zihniyetinin durduğu yer. Hala aynı yerde durup bizi şaşırtmadıkları için de taktir etmek lazım" diye konuştu.

Bilal Erdoğan'ın ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okunan dualarla TÜGVA Temsilciği açılış kurdelesi kesildi.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

DHA