Bilal Erdoğan'dan Adana'daki kazada yaralananlara ziyaret (2)

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TÜGVA ŞUBESİNİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Mersin'de Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) şubesini açılışını yaptı. Merkez Yenişehir İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan vakıf binasının yan sokağında kurulan platformda vakıf üyelerine seslenen Erdoğan daha sonra vakfın düzenlediği halk yürüyüşüne katıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Mehter Takımı ile birlikte yürüyen grubun en önünde yer alan Erdoğan'a, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile vakıf yöneticileri de eşlik etti. Kol kola giren protokol üyeleri mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

DHA