(bilgi ve larla) Sinan Oğan'ın katıldığı konferansta olay.. Oğan: Bir saldırı oldu, kürsüyü devirdi

İstanbul Haberi: (bilgi ve larla) Sinan Oğan'ın katıldığı konferansta olay.. Oğan: Bir saldırı oldu, kürsüyü devirdi

(bilgi ve larla) Sinan Oğan'ın katıldığı konferansta olay.. Oğan: Bir saldırı oldu, kürsüyü devirdi

Zeki GÜNAL Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı.

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti.

"KÜRSÜYE DEVİRDİ"

Konferansın ardından olayla ilgili açıklama yapan Sinan Oğan, "Bir saldırı oldu. Biz burada demokrasiyi anlatırken maalesef ki daha önce Iğdır'dayken PKK'nın saldırısına uğramıştık, mecliste AKP'lilerin saldırısına uğramıştık, bugün ülkücü olduğunu iddia eden ancak kandırılmış bir gencin saldırısına uğradık" dedi. Kendisine fiziksel bir müdahalenin olmadığını belirten Oğan, "Kürsüye devirdi" dedi.

Oğan'ın şikayetçi olmaması üzerine olay çıkaran kişinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada yaşananlarla ilgili Meral Akşener twitter hesabından "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı" açıklamasını yaptı.

DHA