(bilgi ve larla yeniden) Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşama veda eden Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve 2 gün sonra kurtarılamayan aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Meclisi üyesi olan sanatçı Emre Saltık için ilk tören saat 12.00'de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törende Saltık'ın tabutu sahneye konuldu, Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da katıldığı törende yapılan konuşmalarda Saltık'ı sevenler duygularını dile getirdi. Cenaze daha sonra Büyükçekmece Güzelce Cemevi'ne götürüldü. Buradaki törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Türk Halk Müziği sanatçısı Ferhat Tunç da katıldı. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA