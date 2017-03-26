(bilgilerle) CumhurbaşkanıErdoğan: Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor"dedi. Erdoığan, “Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı Yok. Demek ki bu benim için değil ülkem için. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bize mi kalacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa'dan sonra Esenler'de toplu açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

ESENLER'E OTOBÜSLE GELDİ

Erdoğan Gaziosmanpaşa'daki programının ardında Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle, Esenler Dörtyol Meydanı'nın gerçekleştirilen toplu açılış törenine geçti. Erdoğan, otobüsten Esenler de vatandaşları selamladı.

“BEDELİNİ CEZAEVİNE DÜŞEREK ÖDEMİŞ OLSAM DA…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, “Bedelini cezaevine düşerek ödemiş olsam da İstanbul'u sevmekten, İstanbul'a hizmet etmekten asla pişman olmadım, olmayacağım. Aynı şekilde bu ülkede 12 yıla yakın başbakanlık yaptım. Son 2,5 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmet veriyorum. Her türlü tehdide, tacize, bildiriye, açık, gizli saldırıya, hatta darbe, darbe teşebbüslerine maruz kalmamıza rağmen inanın bana, yürüdüğümüz yoldan dönmeyi bir an bile düşünmedik. Bu süre içinde yapamadıklarımız elbette vardır, ama yaptıklarımızla ülkemize Cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanların katbekat üzerinde hizmetler kazandırdık" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında meydandan toplanan vatandaşların "Kıskananlar çatlasın" şeklinde slogan attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganları üzerine Erdoğan, "Çatlamasın. Onlar da öğrenecekler" dedi.

"GEÇMİŞTE YÜZDE 15 OY ALMIŞ BİR KİŞİ BAŞBAKANLIK YAPTI"

“Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor" dİyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin çoğunluğunun desteğini almak gece gündüz yalan söylemekle, sürekli palavra sıkmakla mümkün değildir. Onun için halkın karşısına çıkacaksınız, ülke için ne hayaliniz, projeniz varsa anlatacaksınız, çalışacaksınız, ter dökeceksiniz. Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor. Geçmişte yüzde 15 oy almış bir kişi başbakanlık yaptı. Böyle bir başbakanın yönettiği ülke ayakta kalır mı Bir gün başbakan oldu ama güvenoyu alamadı. Partisi yoktu, desteği yoktu. Türkiye tarihinin en ağır krizlerini o dönem yaşadık. Bütün mesele çalışmak, gayret etmektir, gerisini Allah'a bırakacaksınız" dedi.

"SULTAN SÜLEYMAN'A KALMAYAN DÜNYA BİZE Mİ KALACAK"

Esenler'de halka seslenen Erdoğan şöyle konuştu: “Geçmişte ülkemizde sorumluluk üstlenmiş, milletimizin derdiyle dertlenmiş kim varsa hepsi dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiştir. Hep 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği ile gerçekleştirmek istediğimiz yönetim sistemi olmuştur. Muhalefeti dinleyen sanır ki Tayyip Erdoğan bu sistemi kendisi için değiştirmek istiyor. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı Yok. Demek ki bu benim için değil ülkem için. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bize mi kalacak."

"AHMET NECDET SEZER'LE BÜLENT ECEVİT DE AYNI EKOLDENDİ"

"Parlamenter sistemden bahsedenler, parlamenter demokrasi diyenler borçlandı biz ödedik. 2013'te IMF'ye borcu sıfırladık, işi bitirdik. Şu anda milli gelir 3.500 dolar. Şu anda Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı ekolden olduğu için bu iş iyi bir noktada. Ama biz şunu biliyoruz, Sayın Ahmet Necdet Sezer'le Bülent Ecevit takıştılar, Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Ama ertesi gün piyasalar alt üst oldu. Halbuki aynı ekoldendiler. Niye. Mesele her zaman insan değil aynı zamanda da sistem. Kendi güçlerini Türkiye'nin zayıflığına başlamış olanlar için 16 Nisan adeta bir kabus günüdür."

“BİZİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN NEDİR İSLAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haçlı ordularına karşı çok büyük bir mücadele vermiş olan Nureddin Zengi, 'Allah'ım, Mahmud kulun zafere layık değildir. Sen Müslümanlara zafer nasip et' diyor. Yine bir başka büyük komutan Selahaddin Eyyubi ki bir Kürttür ama Müslümandır. Ne diyor 'Kudüs'ün fethine kadar bana tebessüm haramdır.' diyor. Ne büyüklerimiz var geçmişte ya. Onun Kürt olması, benim Türk olmam bizi birbirinden ayırır mı Bizi birbirine bağlayan nedir İslam. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Birbirimizi Allah için sevdik. Fatih Sultan Mehmet, surların önüne geldiği zaman ne demişti 'Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u alacağım" dedi.

“HAYIRDA YARIŞINIZ"

Erdoğan konuşmasının ardından, Berat Albayrak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Erdoğan bu sıra “Emeği geçen tüm kardeşlerime şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Esenler'i o gece özellikle takip edeceğim. Bakalım sandıklardan ne çıkacak Çünkü Başkan diyor ki 'İstanbul'un bir numarası olacağız.' Hadi bakalım. Bizim ilkemiz nedir Hayırda yarışınız. Tamam" dedi.

SATRANÇ TAKIMI DAĞITTI

Erdoğan, açılış töreninin ardından, vatandaşlara sahneden satranç takımı attı. Daha sonra Esenlere geldiği otobüse binerek halkı selamladı. Erdoğan, buradan Sancaktepe'de gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine geçti.

DHA