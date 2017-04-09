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İstanbul Haberi: (bilgilerle) Fenerbahçe-Akhisar maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

(bilgilerle) Fenerbahçe-Akhisar maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

11:549 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
(bilgilerle) Fenerbahçe-Akhisar maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
(bilgilerle) Fenerbahçe-Akhisar maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

BUGÜN  saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Akhisar Belediye Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle  saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

 

  D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

 – Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

 – Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

 

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

 –  Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

  –  D-100 Karayolu

YARIN DA BEYOĞLU'NDA BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

 

Bu arada, yarın saat 20.00' de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan Kasımpaşa A.Ş. – Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle de  17.00'den itibaren  Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi ile Neva  Sokak girişi trafiğe kapatılacak.

DHA

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