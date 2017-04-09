(bilgilerle) Fenerbahçe-Akhisar maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

BUGÜN saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Akhisar Belediye Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

– Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

– Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

– Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

– D-100 Karayolu

YARIN DA BEYOĞLU'NDA BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

Bu arada, yarın saat 20.00' de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan Kasımpaşa A.Ş. – Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle de 17.00'den itibaren Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi ile Neva Sokak girişi trafiğe kapatılacak.

DHA