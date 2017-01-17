(bilgilerle) İskeleye bağlı gemide yangın

MALTEPE Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Maltepe Dragos Sahili'nde bulunan Nazım İmamoğlu adlı 66 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde geminin yaşam mahallinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzatarak müdahale etti. Yangın sırasında gemideki tüpler dışarıya çıkarıldı.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



DHA