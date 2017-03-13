(bilgilerle) Onur Özbizerdik adliyeye sevkedildi

İstanbul'da dün gece gözaltına alınan Onur Özbizerdik adliyeye sevkedildi.

Cumartesi gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen Onur Özbizerdik kurşun yağdırdı. Kulübün önüne başka bir kişinin sürdüğü beyaz bir araba ile gelen Özbizerdik, aracın içinden kulübe doğru 16 el ateş etti. Silahı olay yerine atan Özbizerdik geldiği araçla kaçtı. Özbizerdik, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışmalarının ardından 24 saat sonra Kurtuluş'ta Metruk bir binada bulundu. Polisin teslim olmasını söylemesine rağmen yaya olarak kaçmaya başlayan Özbizerdik yaklaşık 500 metrelik bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. 7 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen Özbizerdik'in ifadesinde silah taşımadığını, FETÖ olayları çıktıktan sonra vatanı savunmak için silah taşımaya başladığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKİ SIRASINDA POLİSE DİRENDİ

Onur Özbizerdik polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özbizerdik polis aracına bindirileceği sırada polise direndi. Polislere araca bindirilirken zorluk çıkartan "Başımız dik… Hayırcılar" diye bağırdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kulübün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özbizerdik'in önce çalışanlarla konuştuğu daha sonra çalışanların aracın yanından ayrıldıktan sonra kulübe ateş açması görülüyor. Daha sonra Özbizerdik silahı yere attıktan sonra araç olay yerinden uzaklaşıyor.

DHA