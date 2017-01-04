Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: (bilgilerle) Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi

(bilgilerle) Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi
15:234 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
(bilgilerle) Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi
(bilgilerle) Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kamyoncu eylemi

HAFRİYAT kamyonu sürücüleri, mazota yapılan zam ve Yavuz sultan Selim Köprüsü geçişlerinde usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda onlarca hafriyat kamyonu trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular kornalarına basıp yavaş ilerleyerek trafikte aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular ile kendilerine ceza kesmek isteyen polislerle tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar