(bilgilerle) Yeditepe huzur denetimi

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Halaskargazi Caddesi, Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polislerin denetim yaptğı diğer bir nokta da Kadıköy İskele Meydanı idi. Polisler vapurdan inen yolcuların üzerini arayıp kimlik kontrolü yaptı. Helikopter de havadan denetime destek verdi. Deniz Polisi ekipleri de Beşiktaş açklarında denizde denetim yaptı. Ekipler yolcu motorlarında ve özel teknelerde denetim yaptı. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdü.

26 BİN 171 KİŞİYE GBT

İstanbul'da, 5 bin polisin katıldığı 'Yeditepe Huzur' genel asayiş denetimleri sonucunda 26 bin 171 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı, 98 kişiye de adli-idari işlem yapıldı. 529 iş yerinin denetlendiği uygulamada 38 iş yerine idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 8 silah, 2 kurusıkı tabanca, 784 gram uyuşturucu madde ele geçirilirdi.

ARAÇLARA 216 BİN 162 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

6 bin 181 aracın denetlendiği trafik uygulamada ise, 276 araca ve 282 sürücüye cezai işlem yapıldı. Trafik denetlemelerde toplamda 216 bin 162 lira para cezası uygulandı.

DHA